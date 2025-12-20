ضبط 277 كيلو مخدرات و104 قطع سلاح ناري خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 104 قطع سلاح ناري بحوزة 97 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "18 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 70 فرد خرطوش، 129 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 205 قطع سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 331 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 277 كيلو مخدرات متنوعة، و31 ألف قرص مخدر، و3 متهمين هاربين، و15 متهما بالبلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في إعادة دراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما، وتنفيذ 60 ألفا و245 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 63 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.