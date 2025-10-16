كشفت الفنانة التونسية درة، عن عودتها المرتقبة إلى شاشة السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، من خلال فيلم «الست لمّا».

وقالت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن العمل هو فيلم نسائي بامتياز، يتناول قصص وحكايات سيدات مختلفات، لكل منهن حكايتها الخاصة.

وأضافت أن الفيلم يضم الفيلم كوكبة من النجمات على رأسهن يسرا، وياسمين رئيس ودنيا سامي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم كندة علوش، وماجد المصري، وعمرو عبد الجليل.

وأوضحت أن ما يميز الفيلم جمعه بين الدراما التي تتناول مشاكل وقصص النساء، واللحظات الكوميدية الخفيفة، مشيرة إلى أن علاقة صداقة قوية تجمع بين الشخصيات المختلفة رغم اختلاف حكاياتهن.

وتطرقت إلى تجربتها الإخراجية الأولى من خلال الفيلم الوثائقي الطويل «وين صرنا»، موضحة أن فكرة الإخراج تراودها منذ زمن طويل، مؤكدة أن الدافع الأكبر وراء التجربة كان «الموضوع»، قائلة: «كنت متأثرة وأتمنى تقديم شيئا عن غزة والقضية الفلسطينية».

وأكدت أنها اعتمدت على خبرتها الطويلة كممثلة وما تعلمته عبر الإنترنت، على الرغم من أنها لم تدرس الإخراج، لافتة إلى مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأيام قرطاج السينمائية.

وعبرت عن استعدادها لتكرار التجربة الإخراجية مرة أخرى، شريطة العثور على «الموضوع المناسب».



وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.