

أعربت الفنانة فرح الزاهد، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "لينك" وتصدره قوائم المشاهدة على منصة Watch It وقناة DMC، مشيرة إلى أن شخصية "سعاد" التي قدمتها كانت من أقرب الأدوار إلى قلبها.

وقالت فرح في بيان اليوم السبت: "أنا مبسوطة جدًا من ردود الفعل على شخصية سعاد، وبشوف كل يوم كومنتات من الناس على فيسبوك وإنستجرام، حتى على جروب الماميز بيتكلموا عنها، الناس اتكلمت عن الست اللي بتعيش ضحية مع جوزها، وسعاد غلطت لأنها قبلت ده، نفسي كل ست تتعلم من تجربتها وما تسيبش نفسها في علاقة مؤذية."

وأضافت فرح، أن التجربة كانت ثرية على المستوى الإنساني والفني، معلقة: "رسالتي لكل أم: أوعي تنسي حلمك لمجرد إنك خلفتي، الأمومة مش نهاية الحلم، بالعكس دي دافع إنك تكوني أقوى."

كما تحدثت عن كواليس العمل قائلة: "اتشرفت إني اشتغلت مع نجوم كبار زي سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، وأحمد صيام، واتعلمت منهم كتير جدًا، وكمان الشباب الجميلين زملائي زي سليم الترك، محمود ياسين جونيور، كريم العمري، لينا صوفيا، وزينب العبد."

وتابعت: "الورق بتاع محمد جلال رائع جدًا، والمخرج محمد حماقي كان دايمًا معانا في كل تفصيلة وبيوجهنا بحب وهدوء."

وعن المشاهد الأقرب إلى قلبها، أوضحت فرح: "من أحب المشاهد ليا كان مع سيد رجب، حسيت فيه بمشاعر الأب الحقيقية، أما أصعب مشهد فكان لما اكتشفت الخيانة، وكمان مشهد وأنا بفتكر أمي وأنا بتكلم مع أسماء – رانيا يوسف – اللي بكيت فيه 8 دقايق متواصلة."

واختتمت حديثها برسالة للجمهور: "المسلسل لكل أفراد العيلة، بيجمع كل الأعمار وده سر نجاحه. واستنوا سعاد في الحلقة الأخيرة، فيها مشاعر ومفاجآت كتير."

فيما يُعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصةWatch It .

ويشارك في بطولة المسلسل: "سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج".

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.