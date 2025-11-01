حزب العدل: المتحف المصري الكبير نقلة نوعية تدعم الاقتصاد والسياحة وتثري الوعي الثقافي للأجيال الجديدة

ثمن عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، الجهود المبذولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا إياه حدثًا عالميًا وتاريخيًا يجسد عظمة مصر وحضارتها، ويمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني ولخريطة السياحة العالمية.

وأكد جاد، في بيان له، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر مشروع ثقافي وحضاري في القرن الـ21، حيث يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث التقنيات العالمية في العرض والإدارة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعين السياحي والثقافي.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن العائد الاقتصادي للمتحف لن يقتصر على تذاكر الدخول فقط، بل سيمتد ليشمل تحريك قطاعات حيوية مثل النقل، والخدمات، والفندقة، والحرف اليدوية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أوضح جاد أن المتحف سيصبح منارة للمعرفة والتنوير، ومركزًا لتثقيف الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم المجيد، مؤكدًا ضرورة إدراج زيارات المتحف ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب المدارس والجامعات لترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأكد عنتر جاد، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة ترتكز على التنمية الشاملة وصون التراث الإنساني، مشيدًا بالجهود التي نجحت في تقديم نموذج عالمي يجمع بين الهوية المصرية الأصيلة والحداثة المعمارية والثقافية .