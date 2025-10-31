سادت حالة من الحزن قرية بمحافظة الدقهلية عقب أنباء غرق سبعة من أبنائها أثناء هجرة غير شرعية على السواحل الليبية، في انتظار وصول الجثامين من ليبيا لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وأعلن أهالي القرية عن غرق سبعة من أبناء قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة على سواحل دولة ليبيا، حيث تم انتشال أربع جثث نتيجة الهجرة غير الشرعية وهم الآن بمدينة الزاوية الليبية، وجارٍ البحث عن ثلاثة آخرين. والمتوفون هم: فتحي مجدي الصاوي، وأحمد طارق محمد القناوي، والسعودي عبد المنعم أبو الإسعاد يونس، ومحمود محمد أبو الإسعاد يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية الاحتياطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في إطار الجهود الإنسانية التي يبذلها، قام مكتب انتشال الجثامين بالهلال الأحمر فرع الزاوية، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر صبراتة، بعملية نقل عدد من الجثامين جراء انقلاب قارب في البحر من مستشفى صبراتة إلى دار الرحمة بمستشفى الزاوية الطبي، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

وأشار إلى أنه استجابةً لنداء استغاثة ورد من فرع الهلال الأحمر صبراتة بشأن وجود قارب هجرة مقلوب على شاطئ البحر، انطلق فريق الانتشال بمكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب إلى مدينة صرمان، بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر صرمان، حيث تمكن الفريق من انتشال نحو 18 جثة بينهم امرأة، تم نقلهم إلى مستشفى صرمان العام.