الدوحة: انطلاق منتدى حقوق الإنسان اليوم بمشاركة أممية وخليجية واسعة

ينطلق اليوم الثلاثاء، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان في قطر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة"، ويستمر على مدى يومين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت اللجنة الوطنية في بيان، اليوم الاثنين، أن المنتدى ينعقد بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.

وبينت أن تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى يأتي في سياق الاهتمام الوطني بتعزيز تدابير الوقاية الشاملة من المخدرات، بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات.

وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطان بن حسن الجمالي : "إن تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها يعد من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميا، ويأتي تنظيم الحدث إيمانا منا في اللجنة على أهمية هذا الموضوع، وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد شباب العالم".

وأوضح أن التحديات العالمية تفرض على الدول وضع المسألة في قمة أولوياتها، نظرا لتوسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ارتباطا باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات، وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.

إلى ذلك، يسعى المنتدى الذي يتضمن 8 جلسات، إلى تحقيق عدد من المخرجات، منها؛ التوصيات والمرئيات التي ستقدم لمختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز تدابير الوقاية واتخاذ نهج شامل يضع حقوق الإنسان في صميم السياسات العامة والتشريعات وبرامج المكافحة، وإنشاء خلية مختصة معنية بالتوعية من مخاطر المخدرات، وإصدار كتاب يتضمن الكلمات والأوراق العلمية ومداولات المنتدى وتوصياته.