رئيس جايكا: فخور بمشاركة الخبراء اليابانيين في حفظ واستعادة القطع الأثرية المصرية



قال رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الدكتور أكيهيكو تاناكا، إن الوكالة بدأت التعاون مع الخبراء المصريين في تنفيذ مشروع للتعاون الفني بين البلدين، بهدف رفع الكفاءات التنموية في مجالات الترميم وإعادة جمع القطع الأثرية المهمة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه في عام 2014 زار القاهرة توجه لزيارة مركز ترميم القطع الآثرية.

وأوضح أنه خلال الزيارة التقى بالعاملين على ترميم القطع الآثرية التي ستعرض بالمتحف المصري الكبير، معربًا عن سعادته أنه يرى كل تلك القطع التي تم استعادتها وترميمها وأن يتم عرضها بالمتحف.

وشدد على أن الهدف كان إدارة المتحف المصري الكبير ماليًا بطريقة صحيحة ومستدامة، وبالإضافة للتعاون الفني والحفاظ على القطع الآثرية وعمليات الاستعادة وترميم كل القطع.

وأوضح أنهم بدأوا مشروع تعاون فني للمساعدة في إدارة المتحف، عن طريق إرسال خبراء في مجال إدارة الشراكات بالقطاع الخاص والعام.