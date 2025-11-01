مازن المتجول يقود إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير



يقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم.

ويأتي ذلك ليُضيف إلى رصيده الإبداعي، حيث حصد من قبل إشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفالية موكب المومياوات الملكية عام 2021.

ومازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا، ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة.

وتخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني، كما شارك في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل "نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، وولاد رزق بأجزائه الثلاثة"، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديرًا لعمله الاستثنائي، بجانب فيلم الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.

فيما تعاون المتجول مع وكالات عالمية وعلامات تجارية كبرى في مجال الإعلانات، كما صوّر في عدة دول منها إسبانيا، وإيطاليا، وأمريكا، والبرازيل، واليابان، وإنجلترا، وروسيا.

وفي عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية، الذي نال إشادة عالمية واسعة.