أطباء السودان: نزوح 642 شخصا من الفاشر للولاية الشمالية خلال ساعات

أعلنت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، وصول 642 نازحا من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية خلال الساعات الماضية.

وقالت الشبكة "أهلية"، في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ تزايد حركة النزوح من مدينة الفاشر"، مشيرة إلى "وصول حيث وصل 642 نازحا خلال الساعات الماضية إلى الولاية الشمالية "شمال".

وأضافت، أن هؤلاء وصلوا المنطقة "بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر جراء المجازر التي ترتكبها الدعم السريع بالفاشر ويعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية، في ظل انعدام المأوى ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وغياب الخدمات الصحية الأساسية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وتابعت الشبكة: "هذه الأسر الفارة من ويلات الحرب لجأت إلى الولاية الشمالية بحثا عن الأمان، إلا أنها تواجه الآن تحديات معيشية خطيرة تفوق قدرة المجتمعات المستضيفة على الاستجابة لها، مع توقعات بأن يتضاعف عدد الوافدين بشكل كبير خلال الأيام القادمة نتيجة استمرار تدهور الأوضاع في دارفور".

وناشدت الشبكة "السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والإغاثية داخل السودان وخارجه بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتوفير المأوى والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين، تفاديا لانهيار الوضع الإنساني بشكل كامل".

وقالت إنّ "الاستجابة السريعة في هذه اللحظة الحرجة قد تُنقذ آلاف الأرواح التي أنهكها النزوح والجوع والخوف".

والأحد الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وحاليا، باتت "قوات الدعم السريع" تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.