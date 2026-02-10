 لافروف: المحادثات بشأن أوكرانيا مستمرة والطريق لا يزال طويلا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

لافروف: المحادثات بشأن أوكرانيا مستمرة والطريق لا يزال طويلا

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 10:30 ص

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، إن المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا ما زالت جارية، وإن الطريق لا يزال طويلا.

وأضاف لافروف: "لطالما حذرنا من الحماس المفرط تجاه ما يحدث: فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب /وضع/ الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في مكانهم... حسنا، هذا أمر جيد طالما أننا نسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب لافروف، فإن "المفاوضات جارية، وقد عقدت الجولة الثانية من المحادثات في أبو ظبي، ولا يزال الطريق طويلا".

وقال وزير الخارجية إن موقع روسيا المتقدم في سوق الطاقة النووية العالمية تشكل تحديا للأمريكيين، وهم يرغبون في تغيير ذلك الوضع.

وأضاف: "صاغ الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) موقفنا استنادا إلى مصالحنا الوطنية. نحن لا نقبل الأساليب التي تشن بها الحروب التجارية والاقتصادية والنقدية، لأن إساءة استخدام الدولار مستمرة على نطاق غير مسبوق. ولا يتردد الأمريكيون في القيام بذلك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك