أوكرانيا: مقتل وإصابة 980 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و248 ألفا و560 فردا، من بينهم 980 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11656 دبابة، و24018 مركبة قتالية مدرعة، و37089 نظام مدفعية، و1637 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1297 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و129160 طائرة مسيرة، و4270 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و77734 من المركبات وخزانات الوقود، و4070 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.