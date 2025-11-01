المسيرات الأوكرانية تهاجم منطقة العاصمة الروسية موسكو مجددا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم الجيش الأوكراني المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية موسكو بمسيرات حربية مجددا الليلة الماضية.

ونشر العمدة سيرجي سوبيانين تدوينات متكررة طوال ليلة الجمعة على تطبيق "تليجرام" قال فيها إنه تم إسقاط مسيرات فردية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في غضون أسبوع.

وحدث مساء الجمعة، انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جوكوفسكي، جنوب شرق موسكو، ما فسرته إدارة المدينة بأنه بسبب إيقاف تشغيل تلقائي للنظام.

كما تعرضت منطقة رامنسكوي المجاورة للهجوم.

وقال جهاز الاستخبارات العسكرية، إنه أصاب خط أنابيب النفط المهم حول موسكو باستخدام المسيرات.

ولم يرد أي تأكيد من الجانب الروسي على تلك الأنباء.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو اليوم السبت، بأنه تم إسقاط 98 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إنها أحصت اقتراب 223 مسيرة روسية حربية من مجالها الجوي خلال الليل، وأنه تم إسقاط 206 منها.

وقالت هيئة الإذاعة الوطنية الأوكرانية "سوسبيلني"، إن حريقاً اندلع في مصنع معالجة الغاز في منطقة بولتافا المركزية بأوكرانيا.