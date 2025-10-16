إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح المنتظر في نوفمبر المقبل

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمتحف المصري الكبير، في خطوة تُعد جزءًا من الاستعدادات المكثفة للافتتاح المرتقب للمتحف في الأول من نوفمبر 2025.

ويمثل الموقع الجديد بوابة رقمية شاملة تُتيح للزائرين التعرف على رؤية المتحف ورسـالته وتاريخه ومجلس أمنائه وشركائه، إلى جانب الخدمات والفعاليات والتجارب الثقافية والسياحية التي يقدمها كأكبر متحف للآثار في العالم.

ويتضمن الموقع أقسامًا تفاعلية متنوعة تشمل إرشادات الوصول ووسائل النقل المختلفة وتفاصيل الزيارة ومواعيدها، مع إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا بسهولة وأمان. كما يُعرّف الزائر بالمنطقة التجارية المحيطة بالمتحف التي تضم مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق والحدائق.

ويتيح قسم "يحدث الآن" متابعة أحدث الأخبار والمؤتمرات والمعارض المؤقتة، فيما يسلط قسم "المجموعات الأثرية" الضوء على أبرز الكنوز الفرعونية والمقتنيات الفريدة، إلى جانب معلومات شاملة عن مركز الترميم والصيانة.

كما يمكن للزائر استكشاف التجربة المتكاملة التي يقدمها المتحف وتشمل متحف الطفل والمركز التعليمي ومركز الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى تجربة الواقع المختلط الافتراضي التي ينفرد بها المتحف كأحدث تجربة ثقافية تفاعلية في المنطقة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يُعد «الخطوة الأولى في رحلة الزائر إلى المتحف المصري الكبير»، إذ يتيح التعرف المسبق على التجارب المتنوعة التي يقدمها المتحف والتخطيط الجيد للزيارة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر والترويج للمقصد السياحي المصري.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الثقافة والسياحة، بما يعزز من مكانة المتحف كأيقونة حضارية عالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن إطلاق الموقع الإلكتروني يجسد روح الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي يقوم عليها المتحف، مشيرًا إلى أنه ثمرة تعاون بين فرق عمل محلية ودولية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "مايكروسوفت"، لتقديم تجربة متحفية عالمية تجمع بين الأصالة والتقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن تصميم الموقع جاء وفق أحدث المعايير الدولية في الكفاءة وسهولة الاستخدام، سواء من حيث واجهة المستخدم أو تجربة التصفح، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات والمعلومات التي يقدمها المتحف بما يعكس مكانته العالمية.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمتحف عبر الرابط: https://gem.eg