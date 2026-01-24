 أمريكا: رجال الإطفاء يكافحون حريقا نشب في الطوابق العلوية بأحد مباني نيويورك - بوابة الشروق
السبت 24 يناير 2026 1:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: رجال الإطفاء يكافحون حريقا نشب في الطوابق العلوية بأحد مباني نيويورك

نيويورك - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 11:32 ص | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 11:32 ص

أفاد مسئولون في مدينة نيويورك، اليوم السبت، بأن رجال الإطفاء يكافحون حريقا اشتعل في الطابقين العلويين من بناية سكنية مرتفعة بالمدينة.

ووفقا لبيان إدارة الإطفاء بالمدينة، اندلع حريق من الدرجة الرابعة في برونكس بعد منتصف الليل بقليل وامتد إلى عدة شقق في المبنى المكون من 17 طابقا.

ولم ترد أية معلومات فورية عن سبب اندلاع الحريق.

ووفقا للإدارة، يتعامل مع الحريق حاليا أكثر من 200 من رجال الإطفاء، وطواقم الطوارئ، في الموقع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحريق أسفر عن ضحايا أو مصابين.

وأظهر مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت ألسنة اللهب تلتهم أجزاءً من الطوابق العلوية للمبنى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك