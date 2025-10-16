الكشف عن موعد طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد طرح تذاكر السوبر المصري، والذي يقام في أبو ظبي خلال الفترة من 6 إلى 6 نوفمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباتر على ملعب هزاع بن زايد يوم 6 نوفمبر، فيما يلعب الزمالك مع بيراميدز في نفس اليوم على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

فيما تقام مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد، ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم على ملعب آل نهيان.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي طرح التذاكر يوم 19 من أكتوبر الجاري، عبر موقع حجز التذاكر التابع له.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات «أبو ظبي الرياضية» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للمباريات وكتب عليها: «رابطة المحترفين الإماراتية تعلن طرح تذاكر السوبر المصري في أبوظبي يوم الأحد 19 أكتوبر 2025».

وتستضيف أبو ظبي السوبر المصري للأبطال، بعد مشاورات عدة حول إقامة البطولة في الكويت أو الإمارات العربية المتحدة.