هل تتدخل الحكومة لضبط أسعار الذهب والتخفيف على المقبلين على الزواج؟ مدبولي يجيب

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية تدخل الحكومة لضبط أسعار الذهب، والتخفيف على المقبلين على الزواج في ظل ارتفاع أسعار «الشبكة».

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، إن أسعار الذهب تزداد عالميًا ولا أحد يستطيع التدخل فيها.

وأشار إلى أن الحكومة لا تتدخل في سعر الذهب، خاصة أنه يرتفع عالميًا بمستويات قياسية لم تشهدها كل الدول، مرجعًا الأمر إلى حالة عدم اليقين وعدم الثبات في العالم أجمع.

وذكر أن تصريحاته السابقة حول وجود أزمة عالمية كانت تُقابل بـ«نوع من عدم التصديق»، مجددًا التنويه أن «العالم يعيش حالة من الضبابية الشديدة».

وأوضح أن المواطنين حول العالم يلجؤون إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل انخفاض أسعار العملات الكبرى المسيطرة على الاقتصاد العالمي، منوهًا أن «تلك الظاهرة منتشرة على مستوى العالم وغير مقتصرة على مصر».