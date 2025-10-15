إسرائيل: طواقم الصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثث مختطفين بشمال غزة

- الجيش الإسرائيلي لم يحدد عدد الجثث التي سيتسلمها الصليب الأحمر لكن "كتائب القسام" أعلنت أنها ستسلم جثتي أسيرين

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى شمال قطاع غزة لتسلم عدد إضافي من جثث الأسرى الإسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر الجيش، في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة تجمع شمالي قطاع غزة، حيث سيتسلم عددا من توابيت المختطفين (الأسرى) القتلى".

ولم يحدد الجيش عدد الجثث التي سيتسلمها الصليب الأحمر، لكن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها ستسلم جثتي اثنين من الأسرى مساء الأربعاء.