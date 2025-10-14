رغم سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، استشهد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري في خان يونس، جنوب القطاع.

فيما أفادت مصادر محلية بإطلاق آليات إسرائيلية النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.

في حين أُفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، بحسب شبكة العربية.

جاء ذلك عقب يوم حافل شهده جنوب القطاع أمس الإثنين، إثر إطلاق إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين، مع تسليم حماس المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء، بالإضافة إلى 4 جثث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة غزة.

فبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة التي امتدت على مدى نحو 4 أيام، في مدينة شرم الشيخ عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب، وتبادل الأسرى.