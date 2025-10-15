قال اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 القتالية خلال حرب الاستنزاف، إن المقاتل المصري لم يحارب خلال نكسة 1967، لأنه لم يكن هناك أي مواجهات تذكر مع الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال كلمته بالصالون الشهري للجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم، تحت عنوان "أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربي من نصر 1973 إلى قمة شرم الشيخ للسلام 2025"، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار.

وأضاف: "خلال هذه المرحلة استطعنا كسر الحاجز النفسي بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي، ليكون قادرا على المواجهة".

وأكمل: "كبدنا العدو خسائر كبيرة جعلت أهالي الإسماعيلية حينها يفرحون للغاية، حيث إن فرقتنا استطاعت تدمير ١٧ دبابة و٧٧ مركبة ناقلة للجند، وقتلنا نحو ٤٣٠ جنديا إسرائيليا، وقمنا بجلب أول أسير صهيوني إلى مصر".



وواصل: "نتيجة لهذه العمليات التي قمنا بها توجهت إسرائيل إلى مجلس الأمن لمطالبة مصر بوقف القتال خلال هذه الفترة".



وأكد أن حرب الاستنزاف كانت بمثابة المقدمة لحرب أكتوبر، لافتا إلى أن مقابلة الجندي المصري للجندي الصهيوني خلال هذه الفترة ساهمت في مده بالقوة والشجاعة، حتى جاءت حرب أكتوبر والتي ظهر خلالها المقاتل المصري بكامل قدراته.



وواصل: "الاحتلال الصهيوني هزمنا في نكسة ١٩٦٧ خلال ستة أيام، ونحن هزمناهم خلال ست ساعات خلال السادس من أكتوبر ١٩٧٣، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد مستحيل".



وذكر أن التخطيط الجيد والعمل الجماعي ساهما في تحقيق النصر خلال حرب أكتوبر.