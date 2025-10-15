تختتم الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، أعمالها السبت المقبل، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح "نايل جراند تاور" بجاردن سيتي.

ومن المنتظر أن يشارك في حفل الختام، بجانب شباب الفرق المسرحية المشاركة في منافسات المهرجان، عدد كبير من كُتّاب ومخرجي ونجوم المسرح والتمثيل والمجتمع.

واستمرت عروض هذه الدورة 11 يومًا كاملة، من 5 وحتى 15 أكتوبر، حيث عُرض 32 عملًا مسرحيًا من مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية، وكان للشباب النصيب الأكبر، مع مشاركات متميزة من جيلي الوسط والكبار.

وقامت خمس لجان بتحكيم عروض المهرجان، بواقع لجنة لكل ستة عروض تقريبًا، بهدف تنويع الرؤى وإتاحة مساحة أكبر للشباب المشاركين في هذه الأعمال، فضلًا عن جائزة يومية كان الجمهور يمنحها لأفضل ممثل وممثلة، حملت اسم The Best، وكان التصويت لها يتم مباشرة عقب العرض من خلال باركود، وبشكل شفاف تمامًا، فيما يُخرج حفل الختام المخرج هشام عطوة.

وكان الدكتور أشرف زكي، رئيس المهرجان، وعد بأن يكون حفل الختام، كما كانت فعاليات المهرجان المختلفة، مليئًا بالمفاجآت، التي سيكون معظمها في خدمة هدف المهرجان والنقابة، المتمثل في اكتشاف ودعم جيل جديد من الموهوبين، يثري الساحة المسرحية والفنية، ويواصل الحفاظ على قوة مصر الناعمة، ويضيف لتراثها أعمالًا جديدة تُسعد المشاهد.

وأضاف "زكي"، أن الفائزين سيلقون دعمًا لا محدودًا من النقابة والمهرجان في مجالات التأهيل والدعم والرعاية، وسيتم مساعدتهم في رسم مسار فني ناجح، بمساعدة أساتذة ومخرجين وفنانين كبار، وتحت مظلة النقابة، التي هي الشرعية الفنية في مصر.

وشدّد على أن مهرجان النقابة، الذي رفع شعار "المسرح للجماهير"، ليس فعالية احتفالية بقدر ما هو محطة انطلاق فنية مهمة في حياة شباب مصر المبدع الموجود في القاهرة والإسكندرية وكافة أقاليم مصر، الذين يستحق الموهوبون منهم أن يجدوا فرصة ومتنفسًا.

وأعرب عن ثقته الدائمة في أن مصر لم ولن تنضب من المواهب في مجالات المسرح والفن والغناء والأدب والكتابة والثقافة والعلوم، وأن ريادتها في كل المجالات ليست محل شك، وهذه الريادة، وما قدّمه جيل الكبار، يستحق أن نبني عليه واقعًا نعيشه، ونرفع من خلاله اسم وراية بلدنا.