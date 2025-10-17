زيادة أسعار الوقود للمرة 20 في مصر منذ يوليو 2019 وحتى الجمعة 17 أكتوبر 2025 - المحطات السعرية كاملة

- لتر بنزين 95 قفز من 9 جنيهات إلى 21 جنيها.. والسولار من 6.75 جنيه إلى 17.5 جنيه
تبدأ الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد زيادتها بقيمة جنيهين لكل لتر، من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.
وترصد "الشروق" رحلة أسعار الوقود منذ تطبيق آلية التسعير التلقائى في عام 2019 حتى الآن:
1- أسعار المواد البترولية... الجمعة 5 يوليو 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
2- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 3 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه.
3- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 2 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
4- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 10 أبريل 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة يصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها.
5- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 يوليو 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
6- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 أكتوبر 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
7- أسعار المنتجات البترولية من (يناير – مارس 2021)
لتر البنزين 80: 6.25 جنيه
لتر البنزين 92: 7.5 جنيه
لتر البنزين 95: 8.5 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
8- أسعار الوقود من (أبريل - يونيو 2021)
لتر البنزين 80: 6.5 جنيه
لتر البنزين 92: 7.75 جنيه
لتر البنزين 95: 8.75 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
9- أسعار الوقود من يوليو إلى سبتمبر (23 يوليو الماضي)
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
السولار: 6:75 جنيه دون تغيير
10- أسعار الوقود من أكتوبر إلى نهاية 2021 (الجمعة 8 أكتوبر)
لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه
السولار: 6.75 جنيه
طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه
11- أسعار الوقود من 4 فبراير 2022
لتر بنزين 80 : 7.25 جنيه
لتر بنزين 92 : 8.50 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.50 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
12- أسعار الوقود من 15 أبريل 2022
لتر بنزين 80 : 7.50 جنيه
لتر بنزين 92 : 8.75 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.75 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
13- أسعار الوقود من 13 يوليو 2022
لتر بنزين 80 : 8 جنيهات
لتر بنزين 92 : 9.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 10.75 جنيه
السولار: 7.25 جنيه
14- أسعار الوقود من 2 مارس 2023:
لتر بنزين 80 : 8.75 جنيه
لتر بنزين 92 : 10.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 11.25 جنيه
السولار: 7.25 جنيه
15- أسعار الوقود من 3 نوفمبر 2023:
لتر بنزين 80 : 10 جنيهات
لتر بنزين 92 : 11.50 جنيه
لتر البنزين 95: 12.50 جنيه
السولار: 8.25 جنيه للتر
16- أسعار الوقود من 22 مارس 2024:
لتر بنزين 80: 11 جنيها
لتر بنزين 92 : 12.50 جنيه
لتر البنزين 95: 13.50 جنيه
السولار: 10 جنيهات للتر
17- أسعار الوقود من 25 يوليو 2024
لتر بنزين 80: 12.25 جنيه
لتر بنزين 92: 13.75 جنيه
لتر بنزين 95: 15 جنيه
السولار والكيروسين: 11.50 جنيه
18- أسعار الوقود من 18 أكتوبر 2024
لتر بنزين 95: 17 جنيهًا
لتر بنزين 92: 15.25 جنيه
لتر بنزين 80: 13.75 جنيه
لتر السولار: 13.50 جنيه
سعر المازوت الصناعي 9500 جنيه
غاز السيارات: 7 جنيهات
19- أسعار الوقود من 11 أبريل 2025
لتر بنزين 95: 19 جنيه
لتر بنزين 92: 17.25 جنيه
لتر بنزين 80: 15.25 جنيه
لتر السولار: 15.50 جنيه
سعر المازوت الصناعي 10500 جنيه
غاز السيارات: تثبيت عند 7 جنيهات
أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400
تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية
20- أسعار الوقود من 17 أكتوبر 2025
لتر بنزين 95: 21 جنيها
لتر بنزين 92: 19.25 جنيها
لتر بنزين 80: 17.25 جنيه
لتر السولار: 17.50 جنيه
غاز السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات