نتنياهو ينتقد القوة متعددة الجنسيات: لا تستطيع فعل الشيء الرئيسي

انتقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القوّة متعددة الجنسيات التي تعتزم واشنطن نشرها في قطاع غزة، قائلا إنّها قد "لا تستطيع فعل الشيء الرئيسيّ".

وأكد نتنياهو، خلال كلمته في مؤتمر وزارة الخارجية الإسرائيلية، للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة، بمشاركة 108 سفراء إسرائيليين حول العالم، أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية الشهر الجاري، في لقاء سيكون السادس بينهما منذ بداية العام، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

كما أعرب نتنياهو عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق لنزح السلاح في الجنوب السوريّ، مشيرا إلى أن تل أبيب تستطيع بهذه الطريقة أن "تهتم بالدروز"، الذين اتّخذتهم ذريعة لاعتداءات شنّتها على سورية.

**السنوار لم ينسق أو ينتظر

وفي ما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر 2023، قال نتنياهو: "أطلق السنوار رصاصة. لم ينسّق ولم ينتظر"، مشيرا إلى أنه كانت هناك خطة لاجتياح إسرائيل في وقت واحد من غزة ولبنان.

وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين، زعم نتنياهو أن إسرائيل أطلقت سراح "المئات" من الأسرى عبر ضغوط عسكرية وسياسية، غير أنه لم يُطلق سراح المئات، بل 33 مقابل 80 في الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في يناير مع حماس.

وقد سلّطت وسائل إعلام عبرية، الضوء على عدم دقة الأرقام التي قدّمها نتنياهو بشأن ذلك.

وقال نتنياهو: "كان هناك قلق على حياة الرهائن الذين يعيشون عند مدخل غزة، وكان الحلّ البسيط لذلك هو: دعونا لا نشن هجمات تحت الأرض. كان هناك تساؤل حول ما إذا كان السكان سيخرجون، وقد خرجوا بالفعل، وقد كان عملاً استثنائيًا من قِبل الجيش".

وأضاف: "تبقّت رهينة واحدة فقط... وأتعهد لكم أيضًا، بأننا سنعيد جميع الرهائن. وفي المرحلة الثانية، ننتقل إلى نزع السلاح".

وفي هذه المرحلة من حديثه، انتقد نتنياهو القوة متعددة الجنسيات، قائلا: "أصدقاؤنا في أميركا يريدون إنشاء قوة دولية تُنجز المهمة، قلتُ لهم من فضلكم. على العكس. نعلم أن هناك مهامّ مُحددة يُمكن للقوة القيام بها، ولا يُمكنهم القيام بكل شيء"، مشيرا إلى أنه "ربما لا يُمكنهم القيام بالمهمة الرئيسية، لكن سنرى".