القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق غزة

أكد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، أن الاستهدافات الإسرائيلية داخل غزة ما تزال متواصلة منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة، منوهًا أن أصوات الانفجارات لم تهدأ في عدة مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الغارات الجوية تركزت بشكل خاص على المناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، حيث كثّفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ضرباتها باتجاه الأحياء السكنية، بالتزامن مع عمليات قصف مدفعي من الآليات العسكرية المتمركزة شرق هذه المناطق.

وأضاف أن الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومن بينها الشجاعية والزيتون والتفاح، شهدت أيضاً عمليات إطلاق نار متكررة من الآليات الإسرائيلية، إضافة إلى استمرار عمليات النسف التي باتت جزءاً من المشهد اليومي في تلك المناطق المصنفة بالمناطق الصفراء.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل إحكام وجودها في تلك المناطق، حيث تنتشر الآليات العسكرية بشكل مكثف، وتمارس عمليات قصف واستهداف متتابعة ضد مناطق قريبة من خطوط التماس.

ويواصل جيش الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر المنصرم.

ونفذ جيش الاحتلال اليوم الاثنين، عمليات قصف ونسف لمنازل المواطنين بعدة مناطق في قطاع غزة، وسط غارات جوية متواصلة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق صباح اليوم، نيرانه شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، منوهًا أن مناطق شرق خانيونس تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي رفح، ذكر مراسل الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مباني سكنية شمال غرب المدينة الفلسطينية، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية.