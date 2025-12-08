إسرائيل تعلن البدء في إنشاء جدار أمني على الحدود مع الأردن

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، البدء في إنشاء أول قمسين من الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، بطول حوالي 80 كيلومترًا.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 5.5 مليار شيكل»، موضحة أنه «يمتد من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات».

وذكر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن «بناء الجدار الأمني على طول الحدود الشرقية يعد محوريًا لأمن إسرائيل»، زاعمًا أنه «سيحد من تهريب الأسلحة إلى العناصر الإرهابية في الضفة الغربية، وسيوجه ضربة قاصمة لجهود إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد تل أبيب».

وأشار إلى أن «الجدار ومنشآته تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي للأمن القومي».

من جهته، قال رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع الإسرائيلية عيران أوفير، إن الجدار الأمني يمتد لمسافة 500 كيلومتر على طول الحدود الشرقية للبلاد، موضحًا أنه «يتضمن وسائل متطورة لجمع المعلومات، ورادارات، وكاميرات».

وفي مايو الماضي، وافق المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» الإسرائيلي، على خطة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب.

وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى «الحاجز الأصفر» و«الحاجز الأحمر»، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية.

ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين).