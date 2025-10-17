كشف الفنان حمزة نمرة، عن وفاة والدته وهو لا يزال طفلا في التاسعة من عمره، مشيرا إلى أن هذا الحدث الذي أورثه «إحساسا بالشجن والقلق».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» أن المأساة بدأت بمضاعفات حدثت لوالدته أثناء حملها بأخيه الأصغر، متابعا: «توقف قلبها، ثم حدث تلف في خلايا المخ، ورغم أن قلبها عاد للعمل، إلا أنها دخلت في غيبوبة كاملة استمرت لمدة عام».

وأشار إلى إقامة الأسرة الصغيرة آنذاك في دولة عربية، بعيدا عن الأهل والأقارب، كاشفا عن شعوره بوفاة والدته قبل وقوع المأساة.

وقال: «عندما أٌخبرت بخبر بالحمل بأخي الجديد، لسبب ما شعرت بالرعب وخفت أن يتسبب الحمل في وفاة والدتي، وبعد حدوث المضاعفات شرح لي والدي - رحمه الله- الموضوع علميا كان طبيبًا، وأن قلبها توقف وأنها تحتاج إلى معجزة، لأن خلايا الدماغ لا تتجدد إلا إذا شاء الله، فقضيت سنة كاملة أدعو الله أن تحدث المعجزة، ولكن وفاتها أورثتني قلقا استمر معي طوال عمري».

وأكد أن هذه التجربة تركت أثرا نفسيا عميقا على حياته، مضيفا: «إذا جاءتني فكرة سلبية، أشعر أنها قد تحدث، لأنها حدثت معي من قبل».

ولفت إلى إخباره من المعالج النفسي، أن تفكيره السلبي يعود إلى إرث الطفولة، مضيفا: «بطبيعتي شخص كتوم ولا أعرف كيف أعبر بالكلام، عندما حدث هذا الموقف، أصبحت لدي مشاعر كثيرة مكبوتة أريد إخراجها، ولا أعرف كيف أعبر عنها بالكلام».

وأضاف أن كل المشاعر اتجهت نحو الفن والموسيقى، التي أصبحت متنفسه، معتبرا أن هذه الصدمة «ربما كانت الوقود الذي أعطاني الإحساس بأنني أريد أن أكون فنانا».