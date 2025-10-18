تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره جيرونا، مساء اليوم السبت، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

ويعاني الفريق الكتالوني من غيابات عديدة بسبب الإصابات، أبرزها خوان جارسيا، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس، وداني أولمو، في حين أكد المدير الفني هانز فليك جاهزية الثنائي لامين يامال وفيرمين لوبيز للعودة إلى التشكيل.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – بالدي.

خط الوسط: كاسادو – فرينكي دي يونج – بيدري – روني باردجي – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.