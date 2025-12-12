أموريم: تأثير أمم أفريقيا علينا محبط

عبّر روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن استيائه من الظروف المعقدة التي يفرضها غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المرتقبة أمام بورنموث. ويواصل يونايتد متابعة الانتصار الأخير على وولفرهامبتون، الذي تألق فيه برونو فرنانديز، سعيًا لمواصلة الضغط على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، إذ يفصل الفريق نقطة واحدة فقط عن كريستال بالاس صاحب المركز الرابع. ويملك يونايتد في أولد ترافورد هذا الموسم سجلًا محليًا يضم أربع انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين.

وأكد أموريم أن يونايتد يدخل اللقاء وسط عدة غيابات مؤثرة، أبرزها غياب هاري ماجواير وماتيس دي ليخت، في وقت ما زال موقف بن سيسكو غامضًا بعد تعرضه لتسمم غذائي، موضحًا أن الجهاز الفني سيحسم قرار مشاركته عقب آخر حصتين تدريبيتين. كما أشار المدرب البرتغالي إلى أن إصابة دي ليخت في الظهر تتطلب حرصًا في التعامل معها، نظرًا لآلامه المتكررة.

وأشاد أموريم بقدرات ميسون ماونت، مؤكدًا أن ذكاءه داخل الملعب يجعله عنصرًا مهمًا في التوازن الخططي للفريق مهما تغيّرت الظروف. كما تحدث عن تأثير كأس الأمم الأفريقية على استعدادات يونايتد، موضحًا أن المحادثات لا تزال مستمرة مع المنتخبات المعنية لتحديد مواعيد التحاق اللاعبين الدوليين، قائلاً إن الوضع محبط بالنظر إلى تعدد الغيابات، لكنه أبدى ثقته في قدرة الفريق على التكيف والتعامل مع الخيارات المتاحة، خاصة مع وجود وقت كافٍ للتحضير للمباراة.

وفي حديثه عن المنافس، أثنى أموريم على عمل أندوني إيراولا مدرب بورنموث، معربًا عن إعجابه بالطريقة التي تمكّن من خلالها من تطوير أداء الفريق رغم النتائج المتذبذبة، مؤكداً أن بصماته واضحة منذ انطلاق الموسم وأن أداء بورنموث يعكس تقدمًا فنيًا لافتًا.