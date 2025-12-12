وصفت الأمم المتحدة، الجمعة، الوضع في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع غربي السودان، بأنه "مروع للغاية"، وقالت إن نحو 100 ألف شخص "لا يزالون محاصرين داخل المدينة".

أفاد بذلك مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة روس سميث، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في مؤتمر صحفي لمكتب المنظمة في جنيف.

وقال سميث إن "المعلومات القليلة المتوفرة حاليا عن الأوضاع في الفاشر مروعة للغاية"، موضحا أن "ما بين 70 و100 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخل المدينة".

وأكد المسؤول الأممي أن لقطات عبر الأقمار الصناعية وشهادات الناجين تشير إلى حدوث "عمليات قتل جماعي" في الفاشر.

وفي 26 أكتوبر الماضي، وبعد حصار دام أكثر من 500 يوم، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق منظمات محلية ودولية.

وطالب سميث بالسماح للمنظمات الدولية بدخول الفاشر "دون عوائق، للاستجابة العاجلة لمن لا يزالون محاصرين في المدينة".

وقال: "أفهم من مناقشات أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع قوات الدعم السريع بشأن مجموعة من الشروط الدنيا لدخول المدينة، لذا نتوقع أن نتمكن من القيام بذلك قريبا جدا"، دون تعليق فوري من "الدعم السريع".

وأوضح سميث أن الفاشر "لا يوجد بها مأوى كاف للناس، ويضطر كثيرون إلى الإقامة في مساكن مؤقتة للغاية من أكواخ من القش والأعشاب وغيرها. كما أن وباء الكوليرا والأمراض الأخرى منتشرة على نطاق واسع".

وعقب السيطرة على الفاشر، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بارتكاب قواته "تجاوزات" بالمدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وتحتل "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ويعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم جراء حرب مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، نتيجة خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب أيضا بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.