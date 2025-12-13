الممثل الأمريكي ديك فان دايك يكمل عامه الـ100 ويأمل في حياة أطول

يحتفل ممثل هوليوود ديك فان دايك، بعيد ميلاده رقم 100، وقال إنه يعتزم تجاوز هذا العمر، موضحا "100 عام ليست كافية. أنت تريد أن تعيش أكثر".

ولد الممثل المخضرم، الذي اشتهر بأدواره في فيلمي "ماري بوبينز" و"تشيتي تشيتي بانج بانج"، في 13 ديسمبر 1925 في ويست بلينز بولاية ميزوري، وأصبح مهتما بالعمل الفني في سن مبكرة بعد مشاهدة أفلام لوريل وهاردي في السينما المحلية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وبالتأمل في مسيرته الفنية، قال فان دايك لبرنامج أخبار "صباح الخير أمريكا (جي ام ايه) "لقد قدمت أدوار رجال كبار السن كثيرا، ولقد قدمتهم دائما على أنهم غاضبون ومشاكسون ولكن الأمر ليس كذلك حقا".

وتابع "لا أعرف أي شخص آخر يبلغ من العمر 100 عام، لكن يمكنني التحدث عن نفسي".

وقال فان دايك "الشيء المضحك هو أن هذا لا يكفي. 100 عام ليست كافية. أنت تريد أن تعيش أكثر، وهو ما أخطط له".

وكان فان دايك قد قال في وقت سابق إن زوجته، خبيرة التجميل أرلين سيلفر، التي تصغره بـ 46 عاما، ساعدته في الحفاظ على حيويته.