كوريا الشمالية:كيم يستقبل الجنود العائدين من روسيا بحفل فخم

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، استقبل الجنود العائدين من روسيا بحفل فخم.

وأضافت الوكالة، أن كيم أشاد في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة بالسلوك "البطولي" لوحدة هندسية، خلال مهمتها، في دعم القوات الروسية في حربها بأوكرانيا، التي استمرت 120 يوما.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة، كيم جونج أون وهو يضع زهرة بيضاء على جدار تذكاري يحمل صور الجنود الشهداء.

وخلال المراسم، أقر كيم بوفاة تسعة جنود من الوحدة. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتابعت الوكالة أنه تم إرسال الوحدة إلى روسيا في مطلع أغسطس، لدعم القوات الروسية في استعادة أجزاء من منطقة كورسك الحدودية.

وكانت موسكو وبيونج يانج قد وقعتا على اتفاقية شراكة استراتيجية في عام 2024، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية. وتنص الاتفاقية على تقديم مساعدات عسكرية، في حال تعرض أي من الدولتين لهجوم.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن بيونج يانج أرسلت حوالي 15 ألف جندي لدعم روسيا، في الحرب في أوكرانيا. وأمدت كوريا الشمالية روسيا أيضا بكميات كبيرة من الذخيرة والمدفعية.