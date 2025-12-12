عباس يدعو إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين دعما لحل الدولتين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذه الخطوة تسهم في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا"، المنعقد في العاصمة روما، حيث أكد أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو "الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وقال عباس، إن دولة فلسطين "حين تكون كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يتطلع إلى العيش بحرية وكرامة في دولة حديثة تقوم على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة والمساواة ونبذ العنف".

واعتبر عباس، أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين ينبع من قناعتها بأن هذا القرار يمثل استثمارا إيجابيا في مستقبل السلام والاستقرار".

وأعرب عن تطلعه إلى أن "تواصل إيطاليا التقدم في هذا المسار دعما لحل الدولتين".

​​​​​​​وحتى نوفمبر الماضي، أعلنت 159 دولة اعترافها بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ كان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار سنتين بدءا من 8 أكتوبر 2023، لكنها خرقت الاتفاق مرارا، موقعة مئات المدنيين الفلسطينيين بين قتيل وجريح.