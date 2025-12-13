برشلونة يكشف سبب غياب تشيزني عن مواجهة أوساسونا في الليجا

كشف نادي برشلونة عن غياب حارس مرماه، فويتشيك تشيزني، عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء.

ويستضيف برشلونة نظيره أوساسونا مساء اليوم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وأعلن النادي في بيان رسمي: "يغيب حارس مرمى الفريق الأول، فويتشيخ تشيزني، عن مباراة اليوم ضد أوساسونا في اللحظة الأخيرة بسبب التهاب المعدة والأمعاء".

وجاءت قائمة برشلونة للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، جوان جارسيا، دييجو كوتشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد، لامين يامال، رافينيا، روني بردجي.