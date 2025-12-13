جيش الاحتلال ينذر باستهداف مبنى في بلدة يانوح جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها الحزب لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».

وحث سكان أحد المباني والمباني المجاورة له على الإخلاء الفوري، والابتعاد عنه وعن المباني المجاورة لمسافة لا تقل عن 300 متر، قائلًا إن «البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضهم للخطر».

وفي وقت سابق، سجّلت بلدة يانوح جنوب لبنان توترًا نادرا بين أهلها من جهة، والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من جهة ثانية، على خلفية تفتيش أحد المنازل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن «بلدة يانوح شهدت توترًا كبيرًا بين الأهالي ولجنة الميكانزم بعد إقدامهم على الدخول إلى البلدة من أجل تفتيش أحد المنازل».

ولجنة «الميكانيزم» هي اللجنة التي انبثقت في 27 نوفمبر 2024 لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان.

واجتمعت اللجنة في الثالث من الشهر الجاري للمرة الأولى، بحضور مدني لبناني هو السفير سيمون كرم، وموفد إسرائيلي هو أوري رزنيك، إلى جانب الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس.

وتضغط إسرائيل على الجيش اللبناني والحكومة، داعية إياهما للالتزام بما أسمته مهلة نهاية العام، قبل أن تبدأ التصعيد العسكري الأكبر ضد حزب الله، علما أن اجتماع «الميكانيزم» المقبل يُعقد في الناقورة في 19 ديسمبر الجاري.

