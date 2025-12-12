سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر، بمواجهة إنبي في الثامنة مساء اليوم بملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا، سيراميكا كليوباترا، وفاركو، وطلائع الجيش، وغزل المحلة، والمقاولون العرب.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف "حكم ساحة"، وسمير جمال "مساعد أول"، وحامد الشحات "مساعد ثان"، ومحمود رشدي "حكم رابع"، وحسام عزب "حكم فيديو"، ومصطفى صلاح "حكم فيديو مساعد".

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جراديشار، محمد عبد الله

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: حازم جمال وحسين الشحات وأشرف داري وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

فيما يدخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: حازم تمساح، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى شكشك، مودي ناصر، علي محمود، زياد كمال، محمد حتحوت

خط الهجوم: أحمد زكي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبي كلا من رمضان مصطفى، مروان داوود، هشام عادل، أحمد كفتة، أحمد العجوز، سيد سعيد، حامد عبد الله، أقطاي عبد الله، وأوسينو بوديان.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وإنبي، خلال السطور القادمة:

بداية المباراة