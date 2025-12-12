الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، جاهزية بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، وإمكانية إنشاء لجنة لهذا الغرض، لافتا إلى أن حل النزاع بشأن مزارع شبعا الحدودية يمكن تأجيله لمرحلة لاحقة.

يأتي ذلك خلال استقباله وفدا من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" (خاصة) برئاسة رئيسها الإعلامي أسعد بشارة، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وعن العلاقات الثنائية، رأى عون أن وتيرتها "بطيئة لكنها تسير نحو الأفضل"، لافتا إلى أن "لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".

وكشف أن فرنسا سلمت لبنان خرائط متعلقة بالحدود مع سوريا، قائلا: "نحن جاهزون للترسيم متى قررت دمشق ذلك، واللجنة اللبنانية مستعدة لذلك".

وأضاف عون، أن ملف مزارع شبعا "سيُترك للنهاية"، مع إمكانية إنشاء لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البحرية والبرية.

وتُعد مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها بين سوريا ولبنان، حيث بقيت تحت سيطرة إسرائيل التي انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، باعتبارها أراضي سورية، بينما تصر بيروت على أنها لبنانية.