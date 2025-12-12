جيش الاحتلال يفرج عن شابين سوريين بعد ساعات من اعتقالهما بالقنيطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن شابين سوريين بعد ساعات من اعتقالهما عند حاجز أقامه بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل عصر اليوم، شابين بعد توقيفهما على حاجز أقامه بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف بريف القنيطرة.

وأضافت أنه بعد ذلك بعدة ساعات أطلق الجيش سراح الشابين، مساء اليوم، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفجر الجمعة، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 8 مركبات عسكرية في ريف القنيطرة، انطلاقا من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مرورا بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة.

فيما رُصد تحليق طيران حربي إسرائيلي على علو منخفض في أجواء القنيطرة.

وأصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية خلال الآونة الأخيرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، فيما طالبت دمشق مرارا بوقف انتهاكات تل أبيب.

ويقول السوريون، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.