ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، عن عودة محمد صلاح، لاعب ليفربول، لقائمة فريقه استعدادا لخوض مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع برايتون في الخامسة مساء الغد السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وإنتر ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتقد مدربه الهولندي أرني سلوت، إثر جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن محمد صلاح سيعود إلى قائمة ليفربول لمواجهة برايتون.

وأضافت أن عودة المهاجم المصري جاءت بعد محادثات إيجابية بين اللاعب والمدرب آرني سلوت اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة السبت، ويرى ليفربول أن فترة الانفصال هذه ضرورية لمعالجة الوضع الحالي.

وأنهت الصحيفة أن المدير الرياضي لليفربول، ريتشارد هيوز، كان مشاركًا بشكل كبير في قرار استبعاد صلاح من رحلة ميلانو الأخيرة.