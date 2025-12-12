فليك يؤكد استقراره على خياراته في برشلونة ويُبقي تفاصيل حديثه مع شتيجن سرية  

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أوساسونا في آخر مباراة للفريق على ملعبه هذا العام، أن الفريق يركز على العمل والتركيز في المرحلة الحالية دون الانغماس في التفاؤل المبكر رغم تصدره ترتيب الدوري.

وأشار فليك إلى أن الموسم ما زال طويلاً، وأن الهدف الرئيس هو استمرار التحسن وتقديم أفضل أداء ممكن، مشددًا على قدرة الفريق على مواجهة أي منافس، لكنه أشار إلى أن التفكير في الصدارة الآن ليس أولوية.

ورفض المدرب الدخول في مقارنات مع ريال مدريد أو الحديث عن تشابي ألونسو، مؤكدًا أن اهتمامه منصب بالكامل على برشلونة وتطوير أداء لاعبيه.

وفيما يخص التشكيلة، جدد فليك تمسكه بجوان جارسيا كحارس أساسي، مؤكدًا أن موقعه لا يناقش، بينما أكد أن حديثه مع تير شتيجن كان شخصيًا وستظل تفاصيله محصورة بينهما.

كما أثنى المدرب على أداء إريك جارسيا كلاعب ارتكاز في الفترة الأخيرة، مؤكدًا إمكانية استمرار الفريق في الاستفادة من إمكانياته في هذا المركز. وأوضح أن فرينكي دي يونج لا يزال في طريق استعادة لياقته بعد وعكة صحية، وأن الجهاز الفني يعمل على اختيار أفضل التشكيلات لكل مباراة.

وعن المنافسة داخل الفريق، اعتبر فليك أنها أحد عوامل تحسن الأداء مؤخراً، مشيدًا بالتأثير الإيجابي لتنافس فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي على قوة الفريق، ومؤكدًا ارتفاع جودة التدريبات في الفترة الأخيرة بما يسهم في تطور مستمر للفريق وتحقيق النتائج المرجوة.