السبت 18 أكتوبر 2025 1:12 ص
أحمد حاتم ينشر التريلر التشويقي لفيلم قصر الباشا عبر إنستجرام

منة عصام
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 11:47 م

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه على إنستجرام التريلر الدعائي الأول لفيلمه الجديد "قصر الباشا".

وأرفق حاتم الفيديو بتعليق قائلاً: "اللي حصل في قصر الباشا يتشاف ميتحكيش.. الإعلان التشويقي لفيلم قصر الباشا.. قريبًا بدور العرض المصرية والعربية".

ولم يكشف أحمد حاتم بعد عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في السينمات.

وتدور أحداث العمل داخل أحد الفنادق الفاخرة، حيث تقع جريمة قتل غامضة تفتح الباب أمام سلسلة من التحقيقات المشوقة، يجد خلالها مدير الفندق نفسه متورطًا في خيوط القضية، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار تزيد الغموض تعقيدًا.

ويشارك في بطولة الفيلم مايان السيد، صدقي صخر، أحمد فهيم، وحسين فهمي، وهو من سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

الفيلم مأخوذ عن إحدى قصص الجريمة التي رواها صانع المحتوى سامح سند في برنامجه "القصة الكاملة" على يوتيوب.

