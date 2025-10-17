قررت النيابة العامة بالإسماعيلية إيداع يوسف.أ، المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي، في إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، مع عرضه مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع.

وانتقل فريق من النيابة العامة، مصطحبًا المتهم، إلى الموقع الذي ألقى فيه الأكياس التي ضمت أشلاء الطالب القتيل محمد أ، وذلك بالمنطقة المحيطة بأحد المراكز التجارية الشهيرة وموقع مهجور، عقب تمثيله الجريمة داخل المنزل محل الواقعة بشارع سعد زغلول بمنطقة المحطة الجديدة، وسط تأمين أمني مكثف.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى الأحد الماضي، حين تغيب الصبي محمد، ١٢ عامًا، عن منزله بعد انتهاء اليوم الدراسي، وفشلت أسرته في العثور عليه لدى الأصدقاء أو الأقارب، فتقدمت ببلاغ، وشُكِّل فريق بحث كشف وقوع جريمة مروعة. وأظهرت كاميرات المراقبة أن الضحية كان بصحبة زميله يوسف، ١٣ عامًا، الذي ادّعى لاحقًا أنه تركه قرب أحد المطاعم، قبل أن تكشف الكاميرات كذب روايته.

وأفادت التحريات بأن المتهم خرج من المنزل عدة مرات حاملاً أكياسًا سوداء. وبمداهمة المنزل، عُثر على مفرش ملطخ بالدماء وكاب يعود للقتيل. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة عقب مشادة داخل المنزل، حيث اعتدى عليه بـ"كتر" وشاكوش حتى أرداه قتيلًا، ثم استخدم منشارًا كهربائيًا يخص والده النجّار لتقطيع الجثة إلى ٦ أجزاء، وضعها في أكياس سوداء وألقى ٤ منها قرب مول شهير واثنين في مبنى مهجور، مؤكدًا استلهام طريقة التنفيذ من أحد المسلسلات الأجنبية.