أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حديث الصباح والمساء في جميع وسائل الإعلام العالمية بصفة عامة والإنجليزية بصفة خاصة بعد تصريحاته الأخيرة والتي صرح فيها بأن مباراة برايتون القادمة ستكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد مع ليفربول قبل الانضمام لمنتخب مصر لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وهو ما فسره البعض بأنها نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول الذي انضم له قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

هنري كاولينج الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تحدث في تقرير مطول له عن كيفية تأقلم ليفربول بدون صلاح حال رحيله.

وقال صحفي بي بي سي أن أن محمد صلاح بنى إرثًا فنيًا لا يُضاهى و تشمل قائمة إنجازاته أربع جوائز حذاء ذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين، بالإضافة إلى سبع بطولات كبرى مع الريدز - بما في ذلك لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ٢٠١٩ بالنظر إلى الماضي، يبدو المبلغ الأولي البالغ ٣٤ مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول لضمه صفقة رابحة.

وتابع: لكن من الواضح بشكل متزايد أن النجم المصري لم يعد محور هجوم ليفربول، والسؤال الآن هو كيف سيتأقلم الفريق بدون اللاعب البالغ من العمر ٣٣ عامًا؟

إحصائيًا، هناك بعض الدلائل على قدرتهم على التألق منذ انضمامه، كانت نسبة فوز ليفربول في جميع المسابقات أعلى قليلاً عندما لا يشارك أساسيًا.

ونشر موقع بي بي سي إحصائية لنتائج ليفربول في جميع المسابقات مع محمد صلاح وبدونه، وجاءت النتائج كالتالي:

نتائج ليفربول عندما يبدأ صلاح "أساسياً" في المباريات:

لعب: 383 مباراة

فاز: 241 مباراة

تعادل: 76 مباراة

خسر: 66 مباراة

نسبة الفوز: 62.9%

نسبة الأهداف: 2.1

نتائج ليفربول بدون محمد صلاح:

لعب: 88 مباراة

فاز: 57 مباراة

تعادل: 17 مباراة

خسر: 14 مباراة

نسبة الفوز: 64.8 %

نسبة الأهداف: 2.3