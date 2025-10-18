في واقعة غريبة، سأل صحفي من موقع هافنجتون بوست المتحدثة باسم البيت الأبيض عمن اختار بودابست لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؟، فأجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "أمك هي التي فعلت".

وعندما سأل الصحفي ليفيت عما إذا كانت تعتقد أن ردها كان طريفا، أجابت: "الطريف بالنسبة لي هو أنك تعتبر نفسك صحفيا أصلا".

وأضافت: "أنت شخص من اليسار المتطرف لا أحد يأخذك على محمل الجد، حتى زملاؤك في الإعلام، فقط لا يقولون ذلك لك في وجهك".

وتابعت: "توقف عن توجيه أسئلتك الزائفة والمتحيزة والسخيفة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاستعدادات تجري على "قدم وساق" لعقد الاجتماع بين ترامب وبوتين، في العاصمة المجرية بودابست.

وأضاف أوربان في منشور على فيسبوك: "لقد قمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي. الاستعدادات تجري على قدم وساق".

وفي حديثه للصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الاجتماع بين ترامب وبوتين من المحتمل أن يُعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال بيسكوف إنه سيتعين تحديد كيفية وصول بوتين إلى المجر، تلك الدولة غير الساحلية دون المرور عبر دولة موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة التخطيط المزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.