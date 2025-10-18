الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره إيجل نوار، بطل بوروندي، في مستهل مشوار الأحمر بالنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إيجل نوار البوروندي، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب إنتواري الدولي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يريد الأحمر أن يتفادى مفاجآت الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا، وأن يواصل مشواره نحو دور المجموعات، ومن ثم السعي نحو التتويج بالبطولة، التي غادرها في الدور نصف النهائي الموسم الماضي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

كما تعد مباراة اليوم تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث أنها المواجهة الأولى التي يديرها ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول، وهو أول مدرب دنماركي يقود الأحمر في تاريخه.

ويسعى ييس توروب لتحقيق بداية جيدة في مستهل مشواره مع النادي الأهلي، تسهل من مهمته في الفترة القادمة، وتمنحه الثقة قبل الدخول في سلسلة من المباريات القوية على مستوى بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، حال التأهل.

وكان ييس توروب قد أعلن قائمة الأهلي التي تخوض مباراة اليوم، وضمت كل من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ويبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمة مباراة الإياب، التي تُقام في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.