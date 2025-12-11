العثور على أقدم دليل على إشعال البشر للنار في المملكة المتحدة

خلص بحث إلى اكتشاف أقدم دليل على إشعال البشر للنار في المملكة المتحدة، ويعود إلى أكثر من 400 ألف عام مضت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الخميس، أن الاكتشاف الذي تم العثور عليه في حفر طينية مهجورة بالقرب من بارنهام في سوفولك بين ثيتفورد وباري سانت إدموندز، يشير إلى أن البشر كانوا يشعلون النيران قبل 350 ألف عام مما كان معروفا سابقا.

وفي السابق، كان أقدم دليل على صنع البشر للنار يعود إلى 50 ألف سنة في شمال فرنسا.

وأشارت الدراسات الجيولوجية، إلى أن معدن بيريت نادر في هذه المنطقة، مما يشير إلى أنه تم نقله عن قصد إلى المكان لإشعال النار.

واستغرق الباحثون من المتحف البريطاني، 4 أعوام لإظهار أن الطين الساخن لم يكن ناجما عن حرائق الغابات.