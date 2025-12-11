رويترز: مسئول تايواني رفيع أجرى زيارة لم يعلن عنها من قبل لإسرائيل

قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن فرانسوا وو‭ ‬نائب وزير الخارجية التايواني قام بزيارة لم يعلن عنها من قبل إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، في وقت تتطلع فيه تايوان إلى إسرائيل من أجل تعاون دفاعي.

ولا تربط تايوان علاقات دبلوماسية رسمية، إلا بعدد قليل من الدول بسبب ضغوط بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وليست دولة مستقلة.

ومثل معظم الدول الأخرى، لا تعترف إسرائيل رسميا إلا ببكين وليس بتايبه، ورغم أن كبار الدبلوماسيين التايوانيين يجرون جولات خارجية، فإن زياراتهم "لدول مثل إسرائيل نادرة".

ومع ذلك، تعتبر تايوان، إسرائيل شريكا ديمقراطيا مهما وقدمت دعما قويا لها بعد عملية طوفان الأقصى في أكتوبر لعام 2023، على جنوب إسرائيل والحرب اللاحقة في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين زاد مستوى التواصل بين الجانبين.

وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن فرانسوا وو ذهب إلى إسرائيل بالأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح مصدران، أن الرحلة جرت هذا الشهر.

وأحجمت المصادر، عن الإدلاء بتفاصيل عمن التقى بهم "وو"، أو الموضوعات التي ناقشها، وما إذا كان قد تطرق إلى نظام الدفاع الجوي التايواني الجديد متعدد الطبقات المسمى (تي-دوم)، والذي كشف عنه الرئيس لاي تشينج - ته في أكتوبر، وهو مصمم جزئيا بما يشابه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.

ورفضت وزارة الخارجية التايوانية، التعليق على ما إذا كان "وو" قد زار إسرائيل.

وقالت في بيان: "تتشارك تايوان وإسرائيل قيم الحرية والديمقراطية، وستواصلان العمل بشكل عملي على تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة"، في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والثقافة، وترحبان بمزيد من "أشكال التعاون ذات المنفعة المتبادلة".