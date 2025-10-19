خالد الغندور بعد تتويج بيراميدز: «زعيم إفريقيا الحقيقي»

أشاد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء المميز الذي قدمه فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم السبت، عقب الفوز بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوي.

وقال الغندور خلال برنامجه «استاد المحور»: «دوري أبطال إفريقيا استعاد هيبته مع بيراميدز بعدما الفريق حقق كل شيء هذا الموسم، بيراميدز زعيم القارة الإفريقية بلا منازع، ومحدش بيديله حقه يمكن عشان ما عندوش جمهور».

وأضاف الغندور: «بيراميدز كسب أهلي جدة بثلاثية في السعودية ووسط جماهيره، وكسب نهضة بركان في السوبر الإفريقي، وده فريق مش سهل، وكمان فاز على الأهلي في الدوري المصري رغم إن محدش بيدعمه».

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه موجهًا التهنئة لإدارة النادي السماوي، قائلاً: «بيراميدز بيمثل مصر وهو زعيم القارة الإفريقية بلا منازع، ومليون مبروك لـ ممدوح عيد رئيس النادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد ناجي جدو المدرب المساعد، وكل اللاعبين على الإنجاز الكبير».