وزير التموين: لا نية لزيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية أو السكر العام المقبل

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد نية لزيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية أو السكر العام المقبل، مؤكدًا على أن أسعار السكر حاليًا أفضل من العام الماضي، وأنه لم يصله وجود مشكلة بين المنتجين والمستوردين للسكر، لافتًا إلى استمرار توافر طلبات الاستيراد.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أنهم دائمًا مقتنعون بسياسة السوق الحر، ولا يتدخلون في حجب أي مستورد أو فرض قيود على المستوردين أو مقدمي الخدمات، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، مع أسعار وصفها بالمتميزة.

وطالب المستوردين والمصنعين بالالتزام بالتسعير العالمي، مؤكدًا على استقرار أسعار الأرز، وتميز أسعار الزيت، لافتًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية آمن بوجه عام ويكفي لأكثر من 6 أشهر.