كوبانج الكورية الجنوبية تكشف عن خطة تعويضات بعد اختراق البيانات

أعلنت شركة "كوبانج" الكورية الجنوبية العملاقة للتجارة الإلكترونية اليوم الاثنين عن خطة تعويضات بقيمة تزيد عن68ر1 تريليون وون (17ر1 مليار دولار أمريكي) في أعقاب اختراق ضخم للبيانات الشخصية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن خطة التعويض تأتي بعد يوم من إصدار مؤسس الشركة كيم بوم-سوك أول اعتذار علني له منذ وقوع الحادث، الذي أثر على أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه بموجب الخطة، ستدفع الشركة المدرجة في الولايات المتحدة 50 ألف وون لكل شخص من 7ر33 مليون عميل، بما في ذلك أعضاء "كوبانج واو" المدفوعين والمستخدمين العاديين والعملاء السابقين الذين أغلقوا حساباتهم.

وأضافت أن صرف مدفوعات التعويض سيتم تدريجيا اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال هارولد روجرز، الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، في بيان: "سنتخذ من هذه الأزمة فرصة لترسيخ مبدأ 'العميل أولا' في جوهر أعمالنا، وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة حتى النهاية، لنولد من جديد كشركة يثق بها الجميع"، مضيفا: "نقدم اعتذارنا العميق لجميع عملائنا مرة أخرى".