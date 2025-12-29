الحصر العددي لدائرة الفتح بأسيوط يظهر تفوق مرشحي الائتلاف وخسارة المستقلين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة الفتح في محافظة أسيوط، برئاسة المستشار فتحي الغول، والمستشار أسامة محمد رشاد، والمستشار أحمد الهواري، أعضاء اللجنة، عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين لأعضاء مجلس النواب.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 804,839 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 128,791 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 116,284، بينما بلغت الأصوات الباطلة 12,507 صوتًا.

وأفصح الحصر العددي الذي أعلنته اللجنة الفرعية عن تفوق علي سيد حماد، المعروف باسم علي سيد معوض، عن حزب "حماة الوطن"، بعد حصوله على 82,017 صوتًا، يليه أحمد حسين جودة، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بحصوله على 74,708 أصوات، وعصام محمود العمدة عن حزب "مستقبل وطن" بحصوله على 64,344 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع بالدائرة الثالثة بأسيوط، والتي تشمل مراكز البداري وساحل سليم وابنوب والفتح، قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح يوم السبت واستمرت لمدة يومين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة وتسهيلات للناخبين.

وأعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، التي تبلغ 139 لجنة في 117 مقرًا انتخابيًا، ثم حُصرت عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى بعد أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، ليختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.