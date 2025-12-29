الإسكان الاجتماعي: 58 ألف متقدم للسكن البديل وتوقعات بتراجع عدد المستأجرين لأكثر من النصف

ردت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تساؤل الإعلامي محمد علي خير، بشأن انخفاض أعداد الطلبات على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة رغم اقتراب انتهاء موعد التقديم المقرر في الـ13 من يناير القادم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، "المفروض لحد يوم 13 يناير تسجيل الاستمارة، ومش معناه خالص إنك هتسيب شقتك اللي أنت قاعد فيها دلوقتي. بتسجل طلبك علشان نعرف إن أنت عندك احتياج لسكن بديل بعد انتهاء فترة الإيجار القديم اللي أنت فيها علشان نجهز الوحدات".

ولفتت إلى أن أعداد الاستمارات بلغت 58627، مقارنة بحوالي مليون و600 ألف مستأجر إيجار قديم وفق التقديرات المتاحة منذ 10سنوات، معلقة: "أكيد العدد دا هيكون تقلص.. لأن في علاقات إيجارية بتخلص".

وعلقت قائلة: "إحنا كنا متوقعين إن العدد دا نزل لأكثر من نصه".

وأشارت إلى تلقيهم حوالي 900 استمارة لبديل تجاري وإداري، بنسبة تتجاوز الـ1% من إجمالي المتقدمين، قائلة: "اللي عاوز تجاري أو إداري بديل علاقته الإيجارية هتنتهي بعد 5سنين يقدر يقدم على المنصة".

ونوّهت إلى احتمالية مد المهلة المحددة للتسجيل في حالة الاحتياج، لأن المواطنين غير معتادين على ملئ هذه الاستمارات، قائلة: "لا زالت عندنا القدرة إن إحنا نمد لمدد أخرى بقرار رئيس الوزراء".

وتابعت أن التسجيل محدد المدة لضمان تجهيز الوحدات، قائلة: "علشان الوحدات تجهز لازم نوفر الأرض ونبني ومسألة بناء الوحدة والتشطيب زي البرامج الأخرى للوزارة".

وعلقت قائلة: "محتاجين بعض الوقت علشان التخطيط وإن الحاجة تبقى جاهزة للسكن بعد 5سنين أو 6سنين".

وأوضحت أن الاستمارة الحالية لا تطلب أي مستندات إضافية، بخلاف بيانات السكن الحالي، ومساحة الوحدة، ورقم عداد الكهرباء، للتحقق من العلاقة الإيجارية وتحديد حجم الطلبات.

ولفتت إلى تعدد الخيارات في الإسكان البديل حسب التوافر، مشيرة إلى وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة للمدن الجديدة كخيار أخر للراغبين.

وأشارت إلى أن أكثر من 50% من الطلبات المقدمة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تليهما الإسكندرية والقليوبية، ثم باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت أن القانون نص على توفير وحدات بديلة للمواطنين المسجلين على المنظومة، قائلة: "بنسجل علشان نعرف الاحتياجات فين والمساحات المطلوبة ومستويات الدخل.. بحيث نقدر نعمل حاجة مناسبة".

ولفتت إلى مخططات لافتتاح 430 مكتب بريد، لمساعدة المواطنين على تقديم الطلبات على منصة مصر الرقمية بمقابل رمزي، معلقة: "تسجيل الاستمارة على منصة مصر الرقمية مفيهوش صعوبة أوي".

وتحدثت عن توافر الفيديوهات التعريفية بطريقة التقديم بالإضافة للكول سنتر، معلقة: "مش شايفة عليه أي اتصالات تنم إن في مشاكل في التسجيل".